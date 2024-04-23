Запад опоздал с помощью? ВСУ могут получить оружие с одной целью. Подоляка о падении Очеретино

Военный аналитик Юрий Подоляка рассказал о значимости падения освобождения Очеретино русской армией. Американские СМИ узнали о том, какое на самом деле получит оружие Киев, с какой целью, а также ответили на вопрос – почему уже поздно помогать.
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