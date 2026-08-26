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Царьград

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УЕФА представил мячи для Лиги чемпионов 2026/27 сезона

УЕФА представил мячи для Лиги чемпионов 2026/27 сезона

УЕФА на своем сайте анонсировал новые мячи для Лиги чемпионов сезона 2026/27, разработанные Adidas. Два уникальных дизайна для мужских и женских соревнований подчеркнут преданность и достижения спортсменов.

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