УЕФА представил мячи для Лиги чемпионов 2026/27 сезона

УЕФА на своем сайте анонсировал новые мячи для Лиги чемпионов сезона 2026/27, разработанные Adidas. Два уникальных дизайна для мужских и женских соревнований подчеркнут преданность и достижения спортсменов.
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