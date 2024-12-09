Житель Алтая два года отдавал деньги обиженному приятелю под страхом расправы

Вымогатель получил все накопления напуганного мужчины, после чего затребовал 1 млн рублей Житель Первомайского района под страхом физической расправы отдавал 43-летнему знакомому из Панкрушихинского района деньги на протяжении двух лет ежемесячно.
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