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Житель Алтая два года отдавал деньги обиженному приятелю под страхом расправы

Житель Алтая два года отдавал деньги обиженному приятелю под страхом расправы

Вымогатель получил все накопления напуганного мужчины, после чего затребовал 1 млн рублей Житель Первомайского района под страхом физической расправы отдавал 43-летнему знакомому из Панкрушихинского района деньги на протяжении двух лет ежемесячно.

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