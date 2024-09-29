Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»

В субботу «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в 10-м туре Мир РПЛ. После игры Дзюба, забивший дебютный гол за тольяттинский клуб, отметил, что у него сложные отношения с Карпиным, так как однажды тренер обидел его.