Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Год для облигаций в Индии начинается с лучшего января с 2019 года

Индийские облигации показали лучшее начало года с 2019 года, пишет Bloomberg.Доходность эталонных 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 7,14%, поскольку иностранные инвесторы в прошлом месяце вложили $2 млрд в ценные бумаги, подходящие для включения в индекс развивающихся рынков JPMorgan Chase & Co с июня.

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