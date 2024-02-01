Год для облигаций в Индии начинается с лучшего января с 2019 года

Индийские облигации показали лучшее начало года с 2019 года, пишет Bloomberg.Доходность эталонных 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 7,14%, поскольку иностранные инвесторы в прошлом месяце вложили $2 млрд в ценные бумаги, подходящие для включения в индекс развивающихся рынков JPMorgan Chase & Co с июня.