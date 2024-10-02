Жадная жительница с Исаковского чуть не довела до смерти родственников

Хорошёвский межрайонный суд отправил в колонию строгого режима банду «профессиональных соседей». Трое мужчин, выкупая доли в квартирах москвичей, делали их жизнь невыносимой, вынуждая продать оставшиеся доли за бесценок.
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