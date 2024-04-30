BMW объяснила, почему бензиновые модели лишатся литеры i

Старший вице-президент марки Бернд Кёрбер ответил на вопрос BMW Blog, разъяснив позицию автогиганта. Оказалось, что отныне BMW ассоциирует букву i с электрокарами, и во избежание путаницы бензиновые модели будут переименованы.
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