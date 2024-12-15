Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте использует речи о «российской угрозе» для того, чтобы убедить жителей европейских государств в том, что их налоги следует направлять военные цели, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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