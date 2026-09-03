Заявление Трампа назвали ударом для Зеленского

Намерение президента США Дональда Трампа потребовать от Европы вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву, стало ударом для президента Украины Владимира Зеленского.
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