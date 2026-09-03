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125region.ru | Новости

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Заявление Трампа назвали ударом для Зеленского

Заявление Трампа назвали ударом для Зеленского

Намерение президента США Дональда Трампа потребовать от Европы вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву, стало ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

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