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Царьград

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Зеленый перец улучшает здоровье костей и сосудов благодаря витаминам

Зеленый перец улучшает здоровье костей и сосудов благодаря витаминам

Зеленый перец — источник витаминов и микроэлементов, включая витамин С и кремний. Его горьковатый вкус придаст пикантность салатам, а плотные стенки сохранят форму при запекании.

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