Российские учащиеся назвали свои любимые сериалы и фильмы

Пресс-служба Премии-фестиваля «Герои большой страны» опубликовала результаты исследования, проведенного совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки», которое было направлено на выяснение предпочтений школьников и студентов в России относительно кино и фильмов.