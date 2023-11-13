Российские учащиеся назвали свои любимые сериалы и фильмы

Пресс-служба Премии-фестиваля «Герои большой страны» опубликовала результаты исследования, проведенного совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки», которое было направлено на выяснение предпочтений школьников и студентов в России относительно кино и фильмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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