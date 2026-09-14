«Крым не ваш!»: Киев обиделся на ООН и пошёл вразрез с мировым большинством

Россия поддержала отказ от проекции Меркатора на картах, а Украина — в стороне Сергей Аксёнов На фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Фото: Zuma/TASS) Киев не смог переварить глобальную картографическую реформу, предложенную в ООН, — отказ от использования на картах мира проекции Меркатора в пользу более объективного варианта Equal Earth.