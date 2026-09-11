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Мусаев — о Дзюбе в «Краснодаре»: «Я могу представить кого угодно. За Артема говорят его достижения»

Мусаев — о Дзюбе в «Краснодаре»: «Я могу представить кого угодно. За Артема говорят его достижения»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном появлении в клубе нападающего Артема Дзюбы.

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