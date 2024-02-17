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Генсек Столтенберг: НАТО не видит никакой угрозы со стороны России

Генсек Столтенберг: НАТО не видит никакой угрозы со стороны России

Североатлантический альянс не видит никакой угрозы со стороны Российской Федерации. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

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