Восемь классов в четырёх школах Удмуртии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 7 по 13 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ выросла на 34%.
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