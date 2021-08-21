Новый друг: лабрадор привел в гости теленка и заставил Сеть хохотать

А вот хозяйка не оценила гостеприимство пса.«О нет, нет, нет, нет, нет. Мы не ждали гостей, мы не будет делать этого сегодня, только не это» — примерно так отреагировала хозяйка лабрадора Чарли, когда ее питомец привел к порогу нового друга.