Наталья Подольская продлила лето в Бодруме с матерью и Кариной Зверевой

Наталья Подольская с матерью и Кариной Зверевой отправилась в Бодрум, чтобы продлить лето. Певица поделилась теплыми моментами семейного отдыха у Эгейского моря, позируя вместе с мамой и наслаждаясь времяпровождением без детей.