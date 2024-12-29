Антибиотики и мозг: учёные раскрывают влияние на когнитивные способности

Российский учёный Валерий Даниленко поясняет, что приём антибиотиков может влиять на микробиом кишечника, изменяя его состав и, соответственно, когнитивные способности человека.
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