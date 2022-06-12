Армия России уничтожила «Калибрами» в Тернопольской области крупный склад поставленных США и Европой ПТРК, ПЗРК и артснарядов

Российские Вооруженные силы уничтожили с помощью ракет «Калибр» на территории Тернопольской области крупный склад поставленных Соединенными Штатами и Европой противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов.
Российские Вооруженные силы уничтожили с помощью ракет «Калибр» на территории Тернопольской области крупный склад поставленных Соединенными Штатами и Европой противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов.
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