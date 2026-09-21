Учителя биологии, информатики и физики СЗФО пройдут обучение в РГПУ им. А.И. Герцена

В подведомственном Минпросвещения РФ Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена 21 сентября стартует программа повышения квалификации для учителей биологии, информатики и физики Северо-Западного федерального округа.
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