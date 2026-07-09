Юрий Ильинов

В Польше решили провести ревизию поддержки режима Зеленского Кризис в отношениях между Польшей и Украиной, формально запущенный решением Зеленского присвоить одному из военных подразделений имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия* – запрещённая в РФ организация), в последние несколько дней стал приобретать совершенно незавидные для Киева формы. Помимо вопросов идеологического характера и возможности присоединения Украины к ЕС, Варшава решила обратиться и к теме помощи киевскому режиму. В частности, после того как Варшава отказалась передавать Киеву свои старые МиГ-29, отправив их на утилизацию, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в будущем необходимо проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей поддержке Киева. При этом он порекомендовал всем задуматься над тем, что не Украина, а именно Польша нуждается в дополнительном финансировании и военной помощи, так как она несёт самую значительную ответственность за всё восточное направление ЕС, а также «основную нагрузку по защите нашей границы, вместе с ней и европейской границы, от угроз с востока». Позже конфликт Варшавы с Киевом стал причиной возникновения ещё более серьёзного вопроса, связанного с помощью Украине, который ранее в польской столице якобы не замечали. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак внезапно признался, что правительство тайно передало Киеву дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot, закупленные у США для защиты польского неба. «У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство втайне от парламента отправило в Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО. Они способны сбивать российские «Искандеры». И именно они, минуя одобрение парламента, были переданы. Если это правда, то это скандал», – заявил он. Одновременно на свет выплыла ещё одна «особенность» помощи Варшавы. Советник президента Польши по внешней политике Марцин Пшидач заявил, что Варшава ранее уступила Украине свою очередь на американских заводах по производству ракет. По его словам, Польша должна была получить вооружение раньше Киева, а теперь ей самой придётся долго ждать возможности его купить. Причём этот факт ещё в апреле косвенно подтвердил украинский министр обороны Михаил Фёдоров, который на немецкой базе Рамштайн поблагодарил Германию, Нидерланды, Испанию и Польшу за дополнительную поставку боеприпасов. После этого скандал только начал набирать обороты, так как оказалось, что Польше самой не хватает средств ПВО, которыми она разбрасывается налево и направо. Как заявил бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак, «ракеты являются ключевым элементом обороны польского воздушного пространства от баллистических ракет и других высокоразвитых угроз». В этой связи он потребовал от властей немедленно прояснить ситуацию. В ответ в Варшаве решили не замалчивать данный инцидент, а придать ему серьёзную огласку. Поэтому 5 июля нынешний министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что принял решение рассекретить информацию о поставках оружия Украине с 2022 по 2026 год. Причём это не вызвало никакой негативной реакции, а было воспринято большинством политических сил страны с одобрением. Это означает, что в польском обществе появился серьёзный запрос на то, чтобы прекратить помощь Киеву, и нужен лишь правильный для этого повод. Правда, при этом поляки всё ещё не хотят признавать тот факт, что к сложившейся сегодня ситуации они пришли по своей вине, на протяжении многих лет вскармливая террористический киевский режим.