Аким предложил создать зону беспошлинной торговли на границе Мангистау-Узбекистана

На совместном межрегиональном форуме правительств Казахстана и Узбекистана, прошедшем в Самарканде, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил с рядом предложений по расширению торгово-экономических связей между Мангистауской областью и Узбекистаном.