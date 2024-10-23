Аким предложил создать зону беспошлинной торговли на границе Мангистау-Узбекистана

На совместном межрегиональном форуме правительств Казахстана и Узбекистана, прошедшем в Самарканде, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил с рядом предложений по расширению торгово-экономических связей между Мангистауской областью и Узбекистаном.
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