Россия лишила Европу самого необходимого: Грядут очередные забастовки

Наталья Дембинская написала для РИА Новости статью о продаже русских нефтепродуктов зарубежным странамОбозреватель РИА Новости Наталья Дембинская в своей статье отметила, что показали экспорта русских нефтепродуктов демонстрируют небывалый рост.