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Россия лишила Европу самого необходимого: Грядут очередные забастовки

Россия лишила Европу самого необходимого: Грядут очередные забастовки

Наталья Дембинская написала для РИА Новости статью о продаже русских нефтепродуктов зарубежным странамОбозреватель РИА Новости Наталья Дембинская в своей статье отметила, что показали экспорта русских нефтепродуктов демонстрируют небывалый рост.

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