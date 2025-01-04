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«Чикаго» нанес поражение «Монреалю». Михеев не набрал очков в 5-м матче подряд

«Чикаго» нанес поражение «Монреалю». Михеев не набрал очков в 5-м матче подряд

В США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Монреалем».В США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Монреалем».

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