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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП в Рязани пострадал 75-летний мужчина

В ДТП в Рязани пострадал 75-летний мужчина

Авария случилась в четверг, 9 июля, на 180-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 75-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Jaguar.

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