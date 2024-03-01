Педиатр Морозова назвала меры по укреплению иммунитета воспитанников детсадов

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова дала советы по укреплению детского иммунитета в случае, если ребёнок, посещающий детский сад, часто болеет.
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