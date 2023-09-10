Маск: США управляются человеком, контролирующим телесуфлер Байдена

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск ответил в своих соцсетях республиканцу Бобу Маккоббу, который заявил, что, кто бы ни управлял главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, он «абсолютно некомпетентен», и ему необходимо объявить «импичмент».