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Маск: США управляются человеком, контролирующим телесуфлер Байдена

Маск: США управляются человеком, контролирующим телесуфлер Байдена

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск ответил в своих соцсетях республиканцу Бобу Маккоббу, который заявил, что, кто бы ни управлял главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, он «абсолютно некомпетентен», и ему необходимо объявить «импичмент».

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