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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал». В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх

Хавбек не отметился результативными действиями в игре Ла Лиги с «Барселоной» (0:4). Всего в 11 матчах сезона за мадридский клуб на счету англичанина 3 голевые передачи.

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