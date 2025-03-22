Мангистау попал в Книгу рекордов Гиннеса

22 марта – в день празднования Наурыз мейрамы 5 тысяч человек, одетых в казахскую национальную одежду, собрались в Актау и установили рекорд Гиннеса в номинации «Самое большое количество людей в казахской национальной одежде», передает inAktau.
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