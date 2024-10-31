Валентин Катасонов: Нужно провести экономическую мобилизацию и обеспечить целевое использование денег

Президент России Владимир Путин заявил, что текущей задачей является развитие экономики предложения, что требует увеличения производства российских товаров и услуг, запуска новых инвестиционных проектов и создания современных рабочих мест.
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