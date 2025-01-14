Как развивается экономика Китая

Главное таможенное управление Китая предоставило последние статистические данные по экономическому росту Китая в 2024 году, согласно которым объем внешней торговли товарами составил 43,85 трлн юаней, что на 5% больше, чем в 2023 году.
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