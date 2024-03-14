Украина превращает Харьков в очередную «фортецию»

Киевский режим спешно готовит новую линию обороны в Харьковской области. В Сети опубликованы снимки, на которых запечатлено строительство блиндажей, долговременных огневых точек из бетона, а также проволочные заграждения и так называемые зубы дракона.
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