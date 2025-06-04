Дугин заявил, что российская дипломатия пытается исключить Трампа из переговорного процесса

Российский философ Александр Дугин в беседе с радио Sputnik поделился своим видением текущей ситуации относительно переговоров между Россией и Украиной, отметив, что Москва оказалась в непростой позиции, вынужденной противостоять НАТО практически в одиночку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии