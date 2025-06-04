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Дугин заявил, что российская дипломатия пытается исключить Трампа из переговорного процесса

Дугин заявил, что российская дипломатия пытается исключить Трампа из переговорного процесса

Российский философ Александр Дугин в беседе с  радио Sputnik поделился своим видением текущей ситуации относительно переговоров между Россией и Украиной, отметив, что Москва оказалась в непростой позиции, вынужденной противостоять НАТО практически в одиночку.

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