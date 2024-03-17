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Первенство России среди юниоров. Иродов и Фролова победили в масс-стартах, Шеллер – 3-я, Коновалов – 7-й

Первенство России по биатлону Ханты-Мансийск Юниоры Эстафета 1. Свердловская область (Михаил Стребко, Андрей Остапий, Егор Прокудин, Савелий Коновалов) – 1:20.

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