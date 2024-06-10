То, о чём так долго говорил большевик Роджерс, начинает сбываться. Запад вступает в период повышенной неопределённости и турбулентности.
Выборы, выборы, Макроны....
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Европа обожралась протухшей колбасой,вбитой ей в глотку сумасшедшим заокеанским дядей в звёзднополосатых подштанниках
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17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
В ЕВРОКОЛХОЗЕ И БЕЗ НОСАТОГО ЮЕБИЛ НА ДЕБИЛЕ..ОДНИМ БОЛЬШЕ ОДНИМ МЕНЬШЕ..А КАК ПЛАСТАЛСЯ ПРЕД ДЕМБЕЛЕМ ???
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16 час.
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