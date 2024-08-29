Лихтенштейн останется пока без почетного консула РФ

В настоящий момент назначение нового почетного консула Российской Федерации в Княжестве Лихтенштейн не прорабатывается, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Швейцарии, которое представляет интересы страны и в Лихтенштейне.
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