ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 октября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцатое октября две тысячи двадцать второго года. Код 1006 =Азбука - неиссякаемый источник Мудрости, в котором заложено всё Мировоззрение Древних Русов = Главное, переносите свои отношения с людьми из мусора мелкого и условного в Огонь Вечного = «Главный элемент во всём есть мысль; превыше всего — мысль; всё совершается мыслью" = "Да, мы веруем, что Русская Нация - это необыкновенное явление в Истории всего Человечества" = Душа ребёнка суммируется из первичной Энергии Души и Энергий предыдущих Жизней матерей = Если доброта не уравновешена твёрдостью характера, то она может обернуться слабостью = Зрелый человек осознаёт, что качество его Жизни — это полностью его ответственность!= Как медленно и как трудно идёт процесс осознания, что эта территория - Великая Родина Богов! = Как только вы назвали чувство по имени, оно уже не такое слепое – словно само по себе опомнилось.