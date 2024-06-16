"Он предупредил, зловещие заявления". Что зарубежные СМИ пишут о новом предложении Путина по Украине

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения конфликта, при этом они отметили, что Киев вряд ли на них согласится.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну похоже,ты самый бес и есть.
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3 час.
Aнатолий Райков
А Украину образовал гетман Павел Скоропадский.Историю изучи,а не ищи в своём дебильнике всякую грязь.https://youtu.be/THwrc2keOK0
- YouTube
youtu
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2 час.
ИЕ
Ирина Евженко
Прежде всего усраина должна научиться думать и действовать только своим умом,а не чужими подсказками и указаниями...
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38 мин.

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