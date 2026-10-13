Сын собаки получили заочно 14 лет тюрьмы

Иноагент Майкл Наки (сын собаки) приговорен заочно к 14 годам за распространение фейков о ВС РФ.На редкость мразотный персонаж.
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