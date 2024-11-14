Госдума готовит закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка

Законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщает РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка позволит улучшить учебный процесс в школах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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