Двух жителей Волгоградской области наградят в МВД за спасение тонущего школьника

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев решил представить к награде старшего лейтенанта Рената Хужахмедова и сотрудника МЧС, которые в Волгоградской области спасли тонущего в реке школьника.
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