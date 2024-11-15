Медики Миасса и Челябинска спасли новорожденного с «большим» сердцем

В Челябинской области врачи спасли новорожденного с тяжелым пороком сердца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, девятидневному малышу повезло – при поступлении в педиатрическое отделение ММЦ «Северный» в Миассе он попал в руки профессиональных специалистов.
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