Медики Миасса и Челябинска спасли новорожденного с «большим» сердцем

В Челябинской области врачи спасли новорожденного с тяжелым пороком сердца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, девятидневному малышу повезло – при поступлении в педиатрическое отделение ММЦ «Северный» в Миассе он попал в руки профессиональных специалистов.