Донской казак из Луганской народной республики (ЛНР), гвардии полковник Владимир Полуполтинных стал героем проекта ВсКО «Казаки герои».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD МО: ВС России уда...
- Симчук заявил о н...
- РИА: Путин и Трам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым