Перед смертью не надышишься. Байдена спрятали до боя с Трампом

Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена© РИА Новости / Юки Ивамура Михаил Шейнкман Это у него называется "краткосрочный рабочий отпуск".