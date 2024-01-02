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Радиоперехваты диалогов ВСУ показали, что украинцы отказываются от боевых задач

Радиоперехваты диалогов ВСУ показали, что украинцы отказываются от боевых задач

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выполняют многие боевые задачи. Они просто отказываются что-то делать, это стало известно благодаря радиоперехвату разговора украинских военных, сообщило РИА «Новости».

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