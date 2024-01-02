Радиоперехваты диалогов ВСУ показали, что украинцы отказываются от боевых задач

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выполняют многие боевые задачи. Они просто отказываются что-то делать, это стало известно благодаря радиоперехвату разговора украинских военных, сообщило РИА «Новости».
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