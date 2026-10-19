Бизнес дозрел до того, чтобы "скинуться" на ПВО? Полковник Пинчук раскрыл суть "щедрого" предложения главы РСПП Александра Шохина.
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