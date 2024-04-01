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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
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Эшторил (ATP). 1-й круг. Тим встретится с Мартерером, Баутиста-Агут – с Кецмановичем

Сетка турнира здесь. Millenium Estoril Open Эшторил, Португалия 1 – 7 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд –  579 320 000 евро Открытые корты, грунт Первый круг Доминик Кепфер (Германия)  Пабло Льямас Руис (Испания) Дата проведения 2 апреля, 03.

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