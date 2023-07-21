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ТВД "Чёрное море": Россия и Запад готовятся к открытию морского фронта

ТВД "Чёрное море": Россия и Запад готовятся к открытию морского фронта

❗️ Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Чёрного моря, временно закрытого для судоходства.

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Комментарии
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Александр
&quot;Кинжал&quot; заточен для работы по морской цели. Какие проблемы?И у России достаточно &quot;ониксов&quot; и Х-32.
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11 час.
Геннадий Сытник
И шо за высер?
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11 час.
E
Eugene69072
Галина, О.И.  Бендер выдавал себя за потомка янычаров, которые не щадили ни беременных женщин, ни подпольных миллионеров. Примерная цитата.  &quot;Двенадцать стульев.&quot;
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