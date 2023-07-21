ТВД "Чёрное море": Россия и Запад готовятся к открытию морского фронта

"Кинжал" заточен для работы по морской цели. Какие проблемы?И у России достаточно "ониксов" и Х-32.

И шо за высер?

E

Eugene69072

Галина, О.И. Бендер выдавал себя за потомка янычаров, которые не щадили ни беременных женщин, ни подпольных миллионеров. Примерная цитата. "Двенадцать стульев."