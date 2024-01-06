Рождественская молитва помогает укрепить здоровье

В воскресенье, 7 января, православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников — Рождество Христово, день, когда Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме в простой пещере, используемой пастухами во время непогоды для укрытия скота.
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