Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады взяты в плен и дают показания

Представители командования 36-й бригады морской пехоты войск Украины — командир бригады полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков взяты в плен во время попытки выйти с территории завода «Азовмаш» и дают показания.
Представители командования 36-й бригады морской пехоты войск Украины — командир бригады полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков взяты в плен во время попытки выйти с территории завода «Азовмаш» и дают показания.
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