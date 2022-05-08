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Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады взяты в плен и дают показания

Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады взяты в плен и дают показания

Представители командования 36-й бригады морской пехоты войск Украины — командир бригады полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков взяты в плен во время попытки выйти с территории завода «Азовмаш» и дают показания.

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